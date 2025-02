Polizei Dortmund

POL-DO: Tiertransporter umgekippt: Autobahn 2 nach mehrstündigen Bergungsarbeiten wieder frei

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0183

Ein mit 162 lebenden Schweinen beladener Tiertransporter kippte am Montag (24.2.2025) um 13.24 Uhr aus noch unbekanntem Grund auf der Autobahn 2 bei Hamm um. Der Unfall löste einen mehrstündigen Einsatz von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Veterinäramt, Bergungsunternehmen und Autobahnmeisterei aus. Ein Landwirt half dabei, 30 freilaufende Schweine einzufangen.

Der Rettungsdienst lieferte den 23-jährigen leicht verletzten Fahrer in ein Krankenhaus ein.

Die Polizei sperrte die A2 zwischen Hamm und Hamm-Rhynern zunächst in Richtung Oberhausen und Hannover. Der Verkehr staute sich auf bis zu 16 Kilometer in Richtung Hannover und 12 Kilometer in Richtung Oberhausen. Teams der Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Dortmund führten die im Stau stehenden Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer über die Autobahn bis zur nächsten Anschlussstelle zurück, da die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle mehrere Stunden in Anspruch nahmen.

In den Abendstunden konnten die Tiere auf einen Ersatztransporter umgeladen werden. Um 19.19 Uhr war die Autobahn in Richtung Hannover wieder frei. In Richtung Oberhausen dauerten die Arbeiten zur Bergung des umgekippten Transporters weiter an. Dafür war u.a. ein Kran im Einsatz. Ab 3.32 Uhr in der Nacht zu Dienstag (26.2.2025) war die A2 auch in Richtung Oberhausen wieder frei.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell