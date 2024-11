Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand eines Baumarktes

Adenau (ots)

Am Di., 26.11.2024, 10:29 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Adenau eine starke Rauchentwicklung am Gebäude eines Baumarktes im Industriegebiet "Am Alten Wehr" in Adenau gemeldet. Kurze Zeit später stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude. Die Bundesstraße 257 zwischen Leimbach und Adenau ist vollgesperrt. Die Polizei, Feuerwehr und das Ordnungsamt sind mit der Räumung von Gebäuden im näheren Umfeld des Brandortest beschäftigt. Alle weiteren Anwohner in diesem Bereich werden angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten! Über die Brandursache können aktuell keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz sind mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst, die Verbandgemeindeverwaltung, Kriminalinspektion Mayen und Polizei Adenau.

Die Polizei Adenau bittet von weiteren Anfragen zunächst abzusehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell