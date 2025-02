Polizei Dortmund

POL-DO: Verfolgungsfahrt durch zahlreiche Straßen: Mann wehrt sich am Ende auch gegen Festnahme

Dortmund (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt in Dortmund-Eving in der Nacht auf Samstag (22. Februar) konnte die Polizei Dortmund einen 41-jährigen Hyundai-Fahrer in der Straße Bauernkamp festnehmen. Es besteht der Verdacht, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hat und vor Fahrtantritt Drogen und Alkohol konsumierte.

Das schwarze Auto war einer Streifenwagenbesatzung auf der Derner Straße aufgefallen, weil es zu schnell unterwegs war. Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltezeichen der Streifenwagen, überfuhr Grünflächen, rammte Bordsteine - und einer seiner vier Reifen war platt. Die Fahrt führte von der Innsbruckstraße über die Derner Straße, Dornstraße, Osterfeldstraße, Preußische Straße, Deutsche Straße, Evinger Straße und Bayrische Straße. Schlussendlich endete die Fahrt in der Straße Bauernkamp, wo sich der Mann der Festnahme widersetzte.

Hierbei wurden zwei Polizeibeamte verletzt, sie konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Ein Arzt entnahm dem 41-Jährigen eine Blutprobe auf der Polizeiwache Nord. Die Polizei stellte Handy und Auto sicher und behandelte den Mann erkennungsdienstlich. Den Mann erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen (§ 315 d StGB).

