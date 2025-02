POL-DO: Unbekannter Autofahrer fährt Fußgängerin über den Fuß - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0176 Ein unbekannter Radfahrer hat in Lünen im Bereich der Kanalbrücke der Kamener Straße eine Frau belästigt. Die Polizei sucht nun Zeugen und Frauen, denen Ähnliches widerfahren ist. Am 20. Februar zeigte eine 19-jährige Frau aus Lünen einen Vorfall bei der Polizei an. Als Joggerin wurde sie gegen 17.30 Uhr im Bereich der Kanalbrücke der Kamener Straße von einem unbekannten Mann ...

mehr