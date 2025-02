Polizei Dortmund

POL-DO: 30-Jähriger fährt betrunken Auto und verunfallt - mit dabei: seine drei Kinder

Vermutlich unter Alkoholeinfluss ist ein 30-Jähriger in der Nacht zum 23. Februar kurz vor 2 Uhr mit seinem Auto quer über den Borsigplatz gefahren und gegen mehrere Bäume und eine Laterne geprallt. Im Auto saßen eine Frau und drei Kinder. Verletzt wurde niemand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 30-jährige Dortmunder von der Oesterholzstraße in den Borsigplatz ein. Er geriet mit seinem Fahrzeug in das Gleisbett der Straßenbahn und durchpflügte die Grünfläche des Borsigplatzes. Dabei prallte er mit dem Auto gegen mehrere Bäume und eine Laterne. Nach dem Unfall stiegen der Fahrer, eine Frau und drei Kinder nach Zeugenaussagen aus dem Auto.

Der Fahrer schob das nicht mehr fahrbereite Auto mit Hilfe weiterer Personen aus dem Grünstreifen und ließ es vor Ort stehen. Zuvor hatte er noch die Kennzeichen abmontiert. Daraufhin entfernte er sich von dem Unfallort.

Polizeibeamte trafen den Halter und mutmaßlichen Fahrer des Fahrzeugs an seiner Wohnanschrift in der nördlichen Innenstadt an. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer offensichtlich alkoholisiert war. Deshalb wurde ihm der Führerschein abgenommen und eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte auch das beschädigte Auto sicher. Die Frau und die Kinder waren offenbar unverletzt.

Den Mann erwarten nun Strafverfahren unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren unter Alkoholeinfluss.

Das Führen von Kraftfahrzeugen unter Alkoholeinfluss gehört zu den Hauptunfallursachen. Geschwindigkeiten und Entfernungen können unter Alkoholeinfluss nicht mehr richtig eingeschätzt werden und die eigene Reaktionsfähigkeit ist eingeschränkt. Aus diesem Grund weist die Polizei darauf hin, sich nicht alkoholisiert ans Steuer zu setzen und loszufahren. Benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel oder lassen Sie sich abholen!

