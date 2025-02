Polizei Dortmund

POL-DO: Das Plappermaul - Sicher im Straßenverkehr - Einladung für Pressevertreter

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0173

Das Plappermaul ist ein sprechendes Nashorn, das Kinder im Vorschulalter spielerisch an die Besonderheiten des Straßenverkehrs heranführt. Das neue Buch ist das Ergebnis eines gemeinsamen Präventionsprojektes der Stadt Dortmund und der Polizei Dortmund und wird in den nächsten Wochen tausendfach an die KiTAs in Dortmund verteilt.

Das Projekt wird am Montag, den 24. Februar um 12.30 Uhr in der Puppenbühne der Polizei Dortmund im Westfalenpark vorgestellt. Interessierte Journalistinnen und Journalisten sind herzlich eingeladen.

Vor Ort werden die Dezernentin für Schule, Jugend und Familie der Stadt Dortmund, Frau Monika Nienaber-Willaredt, sowie Vertreter der Polizei das Projekt den Kindern zwei Kindertagesstätten in einer Premiere vorstellen. Das lebensgroße Plappermaul wird ebenfalls anwesend sein.

Pressevertreter werden gebeten, sich für den Termin unter den üblichen Kontaktdaten anzumelden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell