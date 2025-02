Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme und Untersuchungshaft nach versuchtem Tötungsdelikt auf der Mallinckrodtstraße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0172

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am 10. Februar 2025 auf der Mallinckrodtstraße am Nordmarkt hat die Polizei am Donnerstag (20.2.2025) einen 21-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und einen durch die Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl des Amtsgerichts Dortmund vollstreckt.

Der Mann befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Zur Tatzeit hatte er keinen festen Wohnsitz in Dortmund. Bei den Ermittlungen der Mordkommission geht es um gefährliche Körperverletzung und ein versuchtes Tötungsdelikt.

Der Beschuldigte steht unter dem dringenden Verdacht, bei der Tat einen 31-jährigen Mann mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt zu haben. Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5968733

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell