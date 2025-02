Polizei Dortmund

POL-DO: Person mit Stichverletzungen im Krankenhaus: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0143

Am gestrigen Nachmittag, 10.02.2025, wurde gegen 17:40 Uhr ein 31 Jahre alter marokkanischer Staatsangehöriger, der in Dortmund keinen festen Wohnsitz hat, auf der Mallinckrodtstraße in Dortmund in Höhe der Hausnummer 66 von einem bislang unbekannten Mann durch Messerstiche verletzt.

Der Geschädigte wurde in der Folgezeit einem Krankenhaus zugeführt, wo er behandelt wurde. Er ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Geschädigte bereits im Vorfeld mit dem bislang unbekannten Täter auf dem Nordmarkt eine verbale und auch körperliche Auseinandersetzung.

Eine Mordkommission der Dortmunder Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Auskünfte erteilt Staatsanwalt Henner Kruse. Dieser ist unter der Tel.-Nr. 0231/92626122 oder über die allgemeine Pressenummer der Staatsanwaltschaft Dortmund zu erreichen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell