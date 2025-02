Polizei Dortmund

POL-DO: Falschfahrer gefährdet mehrere Fahrzeuge auf der B54 - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0140

Am Freitagmorgen (31.01.) meldeten mehrere Anrufer über den Notruf einen Falschfahrer auf der B54. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere einen Autofahrer.

Gegen 7:20 Uhr fuhren ein 38-Jähriger und ein 41-Jähriger (beide aus Dortmund) mit ihren Autos die Ruhrwaldstraße (B54) in Richtung Herdecke. Etwa 500 Meter vor dem Autobahnkreuz Dortmund Süd fiel ihnen ein Auto auf, welches mit eingeschalteten Warnblinklicht auf dem rechten Fahrstreifen stand.

Plötzlich wendete der unbekannte Fahrer sein Fahrzeug und wechselte auf die Spur des 38-Jährigen. Nur durch eine Gefahrenbremsung und einen sofortigen Fahrstreifenwechsel konnte der Mann einen Unfall verhindern. Der 41-Jährige musste ebenfalls stark abbremsen. Anschließend beobachteten die Männer, wie das Auto weiterhin mit Warnblinklicht als Falschfahrer entgegen der Fahrtrichtung davonfuhr.

Ein auf dem Weg zum Dienst befindlicher Polizeibeamte bemerkte den Falschfahrer auf der Gegenfahrbahn. Kurz hinter der Abfahrt Brünninghausen beobachtete der Beamte, wie das Auto erneut wendete, nun wieder in die richtige Richtung fuhr und die B54 an der Ausfahrt verließ.

An einer Ampel (auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Rombergpark) wurde der Beamte durch einen unbekannten Zeugen angesprochen. Dieser gab an, dass er sich das Kennzeichen des Falschfahrers gemerkt und dieses telefonisch der Leitstelle mitgeteilt habe. Ein entsprechender Anruf ist bei der Leitstelle jedoch nicht eingegangen.

Zu dem Falschfahrer ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Auto um ein silbernes Fahrzeug, möglicherweise der Marke BMW oder Mercedes, gehandelt hat. Auffällig seien die Halogenscheinwerfer gewesen.

Die Polizei bittet insbesondere den unbekannten Zeugen, sich zu melden und Angaben zu dem Kennzeichen zu machen. Weitere Zeugen oder Personen, die durch die Falschfahrt gefährdet wurden, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Mitte unter 0231/132-1121 entgegen.

Für den Fall, dass Ihnen ein Falschfahrer auf der Autobahn entgegenkommt, hat die Polizei Dortmund folgende Präventionshinweise, um einen Unfall zu vermeiden:

- Schalten Sie in Ihrem Auto unbedingt vor Fahrtantritt die Verkehrshinweise ein! Hierüber bekommen Sie wichtige Verkehrsmeldungen zu Staus oder Falschfahrern. - Wenn Sie eine Meldung über einen Falschfahrer erhalten, verringern Sie Ihre Geschwindigkeit ohne stehenzubleiben und fahren Sie besonders vorausschauend! - Bewahren Sie Ruhe! - Schalten Sie das Abblendlicht und die Warnblinkanlage Ihres Autos an. - Fahren Sie nur auf dem rechten Fahrstreifen und halten Sie ausreichend Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen! - In keinem Fall sollten Sie jetzt noch Überholen! - Beobachten Sie alle Fahrstreifen sowie den Seitenstreifen, um notfalls ausweichen zu können! - Wenn möglich, fahren Sie auf den nächsten Rastplatz oder nutzen Sie die nächste Ausfahrt! - Hören Sie aufmerksam den Verkehrsfunk mit, um auch über das Ende der Gefahren informiert zu werden! - Für den Fall, dass Sie Sichtkontakt zu dem Falschfahrer haben, melden Sie den Standort sowie Ihre Feststellungen zu Fahrzeug, Fahrer, etc. über den Notruf 110 bei der Polizei.

In den seltensten Fällen fahren die Autofahrer oder Autofahrerinnen mit Absicht entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn. Doch manchmal genügt eine kurze Unaufmerksamkeit oder eine verwirrende Anweisung aus dem Navigationsgerät und Sie sind versehentlich selbst als Geisterfahrer unterwegs. Falls Ihnen dies passieren sollte, haben wir folgende Hinweise für Sie:

- Sobald Sie feststellen, dass Sie als Falschfahrer unterwegs sind, schalten Sie unbedingt direkt Abblendlicht und Warnblinkanlage Ihres Fahrzeugs ein! - Bewahren Sie Ruhe und geraten Sie nicht in Panik! - Fahren Sie umgehend an den nächsten Fahrbahnrand! - Steigen Sie vorsichtig aus dem Fahrzeug und begeben sich, soweit möglich, hinter die Schutzplanke! - Rufen Sie die Polizei unter dem Notruf 110 an, teilen Sie Ihren genauen Standort mit und warten Sie auf Hilfe! Versuchen Sie nicht, die Situation selbstständig zu lösen, denn unüberlegtes Handeln gefährdet nicht nur Sie, sondern auch andere! - In keinem Fall fahren Sie rückwärts oder wenden Sie Ihr Fahrzeug!

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell