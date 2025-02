POL-DO: Polizei Dortmund geht Bürgerbeschwerden über Drogenhandel nach

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0135 In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Dürener Straße in Dortmund gerieten zwei Männer in der Nacht zu Samstag (8.2.2025) gegen 01.00 Uhr in einen Streit, bei dem zunächst ein 57-jähriger Dortmunder einen 28-Jährigen ohne festen Wohnsitz mit einem Messer verletzte. Der 28-Jährige fügte bei dieser Auseinandersetzung dem 57-Jährigen mit dem Messer eine lebensgefährliche ...

mehr