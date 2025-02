POL-DO: Versammlung in der Innenstadt - friedlicher Verlauf

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0132 Nach dem Tod von zwei weiteren Obdachlosen in Dortmund ermittelte die Kriminalpolizei zur Todesursache. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. In beiden Fällen starben die beiden Männer an den Folgen schwerer Erkrankungen in Kombination mit starker Unterkühlung. Sie hielten sich im Freien auf. Am Sonntagvormittag (2.2.2025) informierte eine Fußgängerin den Rettungsdienst ...

mehr