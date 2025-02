Polizei Dortmund

POL-DO: Flucht und unterlassene Hilfeleistung: Polizei bittet um Hinweise nach Unfall an einem Kanal in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0133

Nach dem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer an der Hafenstraße in Lünen mit einer Fußgängerin sucht die Polizei weitere Zeugen, die den Unfall am Freitag (31.1.2025)gesehen haben. Bei den Ermittlungen der Polizei geht es um unterlassene Hilfeleistung und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhren zwei Radfahrer am Datteln-Hamm-Kanal in Lünen-Süd die Hafenstraße. Der 73-jährige voranfahrende Radfahrer und sein Nachfolger steuerten um 13.35 Uhr am Preußenhafen auf eine Gruppe von sechs Fußgängern zu, um dann an ihnen vorbeizufahren.

Als der Radfahrer auf der Höhe der Gruppe war, löste sich eine Person aus der Gruppe. Vermutlich, um einen Hund festzuhalten. Der Radfahrer stieß mit dieser Person zusammen und stürzte ins Wasser. Dabei verletzte er sich. Der zweite Radfahrer und ein weiterer Zeuge halfen dem 73-Jährigen aus dem Wasser.

Die sechs Fußgänger entfernten sich, ohne Hilfe zu leisten. Darunter auch die Person, die mit dem Radfahrer zusammengestoßen ist.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu der Gruppe mit dem Hund machen? Hinweise bitte an die Wache in Lünen unter Tel. 0231/132 3121.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell