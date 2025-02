Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei weitere Obdachlose in Dortmund verstorben

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0132

Nach dem Tod von zwei weiteren Obdachlosen in Dortmund ermittelte die Kriminalpolizei zur Todesursache. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. In beiden Fällen starben die beiden Männer an den Folgen schwerer Erkrankungen in Kombination mit starker Unterkühlung. Sie hielten sich im Freien auf.

Am Sonntagvormittag (2.2.2025) informierte eine Fußgängerin den Rettungsdienst über einen regungslosen Mann, der vor einem Geschäft an der Hagener Straße in Brünninghausen lag. Der Rettungsdienst transportierte den Mann in ein Krankenhaus, wo er verstarb. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Identität des derzeit unbekannten Toten.

Am Mittwoch (5.2.2025) erblickte der Rettungsdienst auf der Kampstraße einen 49-jährigen Mann, der sich ebenfalls ohne festen Wohnsitz in Dortmund aufhielt. Das Team des Rettungswagens versorgte den aus Polen stammenden Mann sofort und lieferte ihn in ein Krankenhaus ein. Auch er verstarb auf einer Station.

Im Januar 2025 berichteten wir über den Tod von drei Männern ohne festen Wohnsitz. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5958023

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell