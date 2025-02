Polizei Dortmund

POL-DO: Versammlungslage und Fußballspiel am Samstag: Polizei ist gut vorbereitet und bittet darum, Einschränkungen einzuplanen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0127

Am Samstag (8. Februar) stehen in Dortmund zwei größere Veranstaltungen an, die kurzfristig für Verkehrseinschränkungen im Innenstadtbereich sorgen werden. Die Polizei Dortmund ist gut und professionell vorbereitet - sowohl auf die um 11 Uhr beginnende Versammlung in Form eines Aufzugs als auch auf das Fußballspiel von Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart (15:30 Uhr) im Signal Iduna Park.

Die Privatperson, die die Versammlung angemeldet hat, rechnet mit rund 2000 Teilnehmenden. Aktuell geht die Polizei von einer höheren Teilnehmendenzahl aus. Der Aufzug mit dem Thema "Solidarität statt Hetze" soll durch die Innenstadt führen. Ein genauer Streckenverlauf wird aktuell mit der Versammlungsanzeigenden kooperiert. Es soll eine Auftakt- und Abschlusskundgebung geben. Während des Aufzugs müssen Verkehrsteilnehmende immer wieder mit kurzfristigen Einschränkungen rechnen. Die Polizei Dortmund ist bemüht, diese so gering wie möglich zu halten.

Rund um das Fußballspiel rechnet die Polizei Dortmund mit den veranstaltungstypischen Verkehrseinschränkungen. Bitte reisen Sie daher, wenn möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Wenn Sie mit dem Auto anreisen, meiden Sie auf Ihrem Anreiseweg den Innenstadtbereich.Insbesondere der westliche und südliche Wallbereich sind zeitweise von der Versammlungslage betroffen.

Die Polizei informiert über ihre Social-Media-Kanäle am Einsatztag über den Verlauf und die genauen Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell