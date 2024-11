POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Transporter

Surwold (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Mittwoch haben bislang unbekannte Täter den Opferstock in einer Kirche an der Börgerstraße in Surwold aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

