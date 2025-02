Polizei Dortmund

POL-DO: Streit unter Männern: Beide durch Messerstiche verletzt

Dortmund (ots)

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Dürener Straße in Dortmund gerieten zwei Männer in der Nacht zu Samstag (8.2.2025) gegen 01.00 Uhr in einen Streit, bei dem zunächst ein 57-jähriger Dortmunder einen 28-Jährigen ohne festen Wohnsitz mit einem Messer verletzte.

Der 28-Jährige fügte bei dieser Auseinandersetzung dem 57-Jährigen mit dem Messer eine lebensgefährliche Stichverletzung. Dann verständigte er den Notruf.

Der Dortmunder - er ist der Mieter der Wohnung - wurde in einem Krankenhaus operiert. Der Rettungsdienst lieferte auch den 28-Jährigen in ein Krankenhaus ein. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren, darunter das Messer.

Nach ersten Erkenntnissen standen beide Männer zur Tatzeit unter dem Einfluss von Alkohol.

Zum Anlass für den Streit gibt es noch keine konkreten Angaben. Auch dazu dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei an.

