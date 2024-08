Polizei Aachen

POL-AC: Vermisstensuche in der Innenstadt - entscheidender Hinweis durch Videobeobachtung

Aachen (ots)

Eine vermisste Frau ist am Samstag (10.8.24) dank der Videobeobachtungsanlage am Kaiserplatz gefunden worden.

Die an Demenz erkrankte Frau war mit ihrer Tochter in der Innenstadt unterwegs gewesen, als sie gegen Mittag aus einem Geschäft in der Adalbertstraße verschwand.

Die Polizei startete daraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen. Der entscheidende Hinweis kam schließlich von der Kollegin in der Leitstelle der Polizei Aachen, die die Live-Bilder der Videobeobachtungsanlage am Kaiserplatz fest im Blick hatte: Die vermisste 75-Jährige konnte so ein paar Stunden später an der Zufahrt zum Parkhaus des Einkaufscenters angetroffen werden. Ihr ging es gut. Sie konnte wieder in die Obhut ihrer Tochter übergeben werden. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell