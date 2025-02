Polizei Dortmund

POL-DO: Bandendiebstahl aus Kfz in Dortmund Hörde: Polizei nimmt einen Verdächtigen fest und sucht weitere Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0138

In der Nacht zu Sonntag (9. Februar 2025) beobachtete ein aufmerksamer Zeuge mehrere verdächtige Personen an einem geparkten Pkw (VW) in der Phoenixseestraße.

Einsatzkräfte nahmen wenig später einen der drei Jugendlichen fest. Nach ersten Erkenntnissen beobachtete ein aufmerksamer Zeuge gegen 01.30 Uhr aus einem Fenster heraus vier maskierte Personen an einem geparkten Auto. Der Wagen stand in einer Grundstückseinfahrt in der Phoenixseestraße.

Offensichtlich machten sich die Personen an dem Fahrzeug zu schaffen. Zwei der maskierten Männer saßen zeitweise im Fahrzeug. Als sich die Polizeikräfte näherten, flüchteten alle zu Fuß in Richtung Osten.

Alle Personen waren schwarz gekleidet (Kapuzen über den Kopf gezogen), trugen Skimasken und wurden auf 15 bis 18 Jahre geschätzt. Einer der Flüchtigen wurde von Einsatzkräften im Rahmen der Fahndung im Bereich des Röhrichtweges festgenommen.

Polizisten stellten das Handy des Festgenommenen sicher. Haftgründe lagen nicht vor. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Wache übergaben die Beamten den 17-jährigen Dortmunder an seine Erziehungsberechtigten.

Die Ermittlungen zu den Flüchtigen und weiteren Taten dauern an. Hinweise bitte an die Kriminalwache Dortmund unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell