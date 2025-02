Polizei Dortmund

POL-DO: Person mit Schussverletzung im Krankenhaus - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Dortmund (ots)

Am Sonntagabend (9. Februar 2025) kam ein Mann (52 Jahre alt) mit einer Schussverletzung in ein Krankenhaus in Unna. Die Verletzungen waren nicht lebensgefährlich.

Eine Mordkommission der Polizei Dortmund hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird geprüft, ob Zusammenhänge zu den Schüssen auf das Wohnhaus vom 7. Februar 2025 bestehen.

Siehe hierzu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5966239.

Weitere Auskünfte können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht gemacht werden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: Staatsanwältin Andersson unter: 0231/92626123.

