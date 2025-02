Polizei Dortmund

POL-DO: Streit nach einer Party: Mann drohte mit Messer - Polizei nahm ihn fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0197

Mit einem Messer bedrohte ein per Haftbefehl gesuchter 24-Jähriger am Donnerstag (27.2.2025) in der Oesterholzstraße einen fünf Jahre älteren Mann. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß vor der Polizei und leistete bei der Festnahme massiv Widerstand. Dabei wurde er verletzt. Die Behandlung durch einen Arzt lehnte er ab.

Die Polizei erhielt um 6.06 Uhr den Hinweis auf einen Randalierer in der Nachbarschaft. Bei den ersten Ermittlungen an einem Wohnhaus stellte sich ein nach einer Party zunächst mit Worten ausgetragener Streit als Hintergrund für die Bedrohung durch den 24-Jährigen mit dem Messer heraus.

Der Mann flüchtete von der Oesterholzstraße vor der Polizei und versuchte, in der Stahlwerkstraße die Festnahme zu verhindern. Auch die Androhung, einen Taser einzusetzen, beeindruckte den 24-Jährigen nicht. Schließlich fixierten und fesselten Polizeibeamte den noch nicht eindeutig identifizierten Mann.

Er gab zunächst falsche Personalien an. Weitere Ermittlungen führten zur Identität des Mannes. Dabei stellte sich heraus: Gegen ihn lagen drei Haftbefehle wegen nicht bezahlter Geldstrafen vor (insgesamt 2680 Euro).

Die Polizei stellte das Klappmesser sicher. In der Wache entnahm ein Arzt dem Tatverdächtigen eine Blutprobe, die den Konsum von Kokain, Morphin und THC nachweisen konnte. Bei den weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei geht es u.a. um die Bedrohung und den Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Der Mann erhielt eine Gefährderansprache mit Hinweisen auf weitere strafrechtliche Konsequenzen und wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell