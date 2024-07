Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfallbeteiligter Autofahrer gesucht

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Freitagnachmittag ist in St. Tönis ein 14-jähriger Fahrradfahrer in ein Auto geprallt. Der Autofahrer fuhr ungerührt weiter - noch nicht geklärt ist, ob dieser den Zusammenstoß überhaupt bemerkt hat. Der junge Radfahrer war gegen 15.45 Uhr in der Parkanlage am Wilhelmplatz unterwegs. Während er durch die Parkanlage fuhr, stellte er fest, dass auf der Straße, parallel zu der Parkanlage, ein schwarzer VW recht langsam fuhr. Am Ende des Weges wollte der Jugendliche dann auf die Straße fahren, auf der das Auto unterwegs war. Der Fahrer hatte aber die Geschwindigkeit geändert und fuhr schneller, sodass der 14-Jährige mit seinem Fahrrad gegen den Kotflügel des Wagens stieß, mit dem Kopf gegen seinen eigenen Lenker prallte und sich dabei leicht verletzte. Der Fahrer reagierte nicht und fuhr weiter. Der Jugendliche beschreibt den Mann als etwa 25 Jahre alt, dunkelhaarig mit Seitenscheitel, schwarzer Vollbart. Das Auto trug die Städtekennung "MG" für Mönchengladbach. Um den Hergang des Unfalls abschließend ermitteln zu können, suchen die Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats nun Menschen, die mehr zu Auto, Kennzeichen oder Fahrer sagen können. Schön, wäre es auch, wenn der Fahrer sich und sein Auto erkennt und sich selbst ebenfalls unter der Rufnummer 02162/377-0 melden würde. /hei (509)

