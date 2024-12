Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Transporter von Amazon entwendet und später in Brand gesetzt

Friedland (ots)

Am 18.12.2024 kam es gegen 18:00 Uhr in der Eichenstraße in 17098 Friedland zu einem Diebstahl eines Renault Transporters von Amazon. Der Fahrer des Transporters - ein 20-jähriger polnischer Staatsangehöriger - fuhr seine Tour durch Friedland und stellte in der Eichenstraße Pakete zu. Dabei ließ er den Fahrzeugschlüssel stecken und stellte den Transporter auf der Straße ab. Er ging in ein Wohnhaus und stellte wie gewohnt Pakete zu. Als er den Hausaufgang verließ war der Renault nicht mehr aufzufinden. Innerhalb weniger Minuten haben sich derzeit unbekannte Täter in das Fahrzeug gesetzt und sind mit diesem davongefahren. Ein Anwohner des Hauses verständigte daraufhin auf Bitten des Fahrers die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichssuche nach dem Transporter brachte keinen Erfolg. Hierbei wurden insgesamt fünf Funkmittel aus den Polizeirevieren Neubrandenburg, Altentreptow, Anklam und Friedland zum Einsatz gebracht.

Gegen 20:00 Uhr verständigte ein junger Mann die Rettungsleitstelle der Mecklenburgischen Seenplatte. Dort teilte er mit, dass er in einem Garagenkomplex in der Heinrich-Köhn-Straße in 17098 Friedland ein brennendes Fahrzeug festgestellt hat. Umgehend kamen die Freiwillige Feuerwehr Friedland mit fünf Fahrzeugen und 26 Kameraden und ein Funkmittel des Polizeirevier Friedland zum Einsatz. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung. Nachdem das Fahrzeug gelöscht wurde konnte dieses genauer Begutachtet werden. Hierbei wurde festgestellt, dass es sich um den Renault Transporter handelt, welcher zwei Stunden zuvor im Stadtgebiet von Friedland entwendet wurde. Bei dem Transporter ist ein Totalschaden entstanden, da dieser gänzlich ausgebrannt ist. Der Sachschaden wird zunächst auf ca. 10.000,00EUR beziffert. Von den nicht zugestellten Paketen wurden keine Spuren mehr im Fahrzeuginneren gefunden. Zum Zeitpunkt der Entwendung sollen sich noch 38 Pakete im Fahrzeug befunden haben. Wie hoch der entstandene Stehlschaden ist kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Es wurde Strafanzeige aufgenommen wegen Diebstahls und Brandstiftung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Friedland unter der Telefonnummer 039601-300224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

