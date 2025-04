Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 11./12.04.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Ramsloh - Brand Am 12.04.2025, gg. 03:40 Uhr kam es in der Straße "Hoheberg" in Saterland/ Ramsloh zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Gebäudeseite einer Scheune in Brand. Ein aufmerksamer Nachbar verständigte die Feuerwehr. Das Feuer konnte frühzeitig durch die Freiwillige Feuerwehr Ramsloh gelöscht werden, sodass ein Übergreifen der Flammen verhindert werden konnte. Der Schaden beträgt geschätzte 5000 EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

