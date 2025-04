Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Straßenverkehrsgefährdung vor den Augen der Polizei

Eine sehr offensive Fahrweise legte ein 46-jähriger Diepholzer am Freitag, 11. April 2025, gegen 11:40 Uhr, an den Tag. Dieser befuhr mit einem PKW die Straße "Zur Alten Schule" in Bakum und beabsichtigte nach rechts auf die Landesstraße (Vechtaer Straße), Fahrtrichtung Vechta, aufzubiegen. Zu dieser Zeit befand sich im Einmündungsbereich ein Streifenwagen, der eine Verkehrsüberwachung durchführte. Vor den Augen der Beamten fuhr der 46-jährige auf die vorfahrtsberechtigte Straße auf, obwohl sich auf dieser ein Pkw eines 36-jährigen Bakumers befand, der in Richtung Vechta fuhr und daher Vorfahrt hatte. Dieser musste durch das offensive Auffahren des Diepholzers stark bremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Der Diepholzer setzte unbeirrt, mit hohem Tempo, seine Fahrt in Richtung Vechta fort. Daher nahmen die Beamten die Verfolgung des Fahrzeuges auf und konnten dieses in der Ortschaft Daren stoppen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Diepholzer keine Fahrerlaubnis besaß. Gegen den PKW-Führer wurden Strafverfahren eingeleitet.

