Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Einbruch in Praxis

In der Zeit von Mittwoch, den 09.04.2025 (21:45 Uhr) bis Donnerstag, den 10.04.2025 (05:30 Uhr) brachen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Praxis am Vehnweg ein. Hierzu öffneten sie gewaltsam ein Fenster. Eine angrenzende Einliegerwohnung wurde ebenfalls aufgesucht. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860115 entgegen.

Löningen - Blitzableiteranlage des Hallenbades beschädigt

In der Zeit von Mittwoch, den 09.04.2025 (22:00 Uhr) bis Donnerstag, den 10.04.2025 (08:00 Uhr) begaben sich unbekannte Täter auf das Dach des Hallenbades an der Ringstraße und beschädigten mehrere Komponenten der Blitzableiteranlage. Der Schaden wurde auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Löningen - Fensterscheibe eines Restaurants eingeschlagen

In der Zeit von Mittwoch, den 09.04.2025 (21:30 Uhr) bis Donnerstag, den 10.04.2025 (11:00 Uhr) zerstörten unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Restaurants an der Langenstraße. Der Schaden wurde auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Lastrup - Rollerfahrer flüchtet vor Polizei / Streifenwagen beschädigt

Am Donnerstag, den 10.04.2025, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 18:45 Uhr ein Kleinkraft ohne Versicherungskennzeichen im Bereich Lastrup auf. Zu diesem Zwecke sollte der Fahrzeugführer kontrolliert und mittels Anhaltezeichen sowie unter dem Einsatz von Sonder- und Wegerechten zum Anhalten bewegt werden. Er entzog sich der Kontrolle und beschädigte im Rahmen der Verfolgungsfahrt zunächst einen Außenspiegel des Streifenwagens. Im Weiteren Verlauf kollidierte er mit der Fahrertür. Als er im Bereich der Wallstraße gestoppt werden konnte stellte sich heraus, dass der 20-jährige Rollerfahrer aus Lastrup nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, zudem das Kleinkraftrad über keinen Versicherungsschutz verfügte. Im Rahmen des Einsatzes wurde niemand verletzt. Ihn erwarten nun diverse Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell