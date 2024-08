LPI-J: Keine Hauptuntersuchung - keine Betriebserlaubnis

Apolda (ots) - Am 17.07.2024, gegen 21:30 Uhr wurde einer 60-jährigen Frau die Geldbörse gestohlen. Die Frau war zur Tatzeit in der Lutherkirche in Apolda. Sie trug eine Umhängetasche auf ihrem Rücken, aus welcher ein bislang Unbekannter die Geldbörse entnommen hatte. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

mehr