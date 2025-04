Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Wand eines Kindergartens mit Farbe besprüht

Unbekannte Täter besprühten in der Zeit von Freitag, den 04.04.2025 bis Montag, den 07.04.2025, eine Gebäudewand eines Kindergartens im Lattweg mit goldener Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Ein 51-jähriger PKW-Führer aus Lohne wurde am Mittwoch, den 09.04.2025, gegen 21:00 Uhr, auf der Dinklager Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,73 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Lohne - Verkehrsteilnehmer zerstört Zaun / Fahrer flüchtig

In der Zeit von Sonntag, den 06.04.2025 (22:00 Uhr) bis Montag, den 07.04.2025 (08:15 Uhr) befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pirschweg und kollidierte in dessen Verlauf mit einem Gartenzaun eines Anwohners. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Zaun wurde auf einer Länge von ca. drei Metern zerstört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Stromkasten beschädigt / Fahrer flüchtig

In der Zeit von Montag, den 07.04.2025 (20:00 Uhr) bis Dienstag, den 08.04.2025 (08:30 Uhr) befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Diepholzer Straße und touchierte beim Abbiegen in die Straße Am Hanenberg einen Stromverteilerkasten. Dieser wurde vollständig zerstört. Der Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Der Schaden wurde auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Mittwoch, den 09.04.2025, befuhr eine 34-jährige PKW-Führerin aus Uchte gegen 07:25 Uhr die Straße Am Sillbruch und beabsichtigte nach rechts auf die Bakumer Straße in Fahrtrichtung Lohne abzubiegen. Hierbei übersah sie einen im Überholvorgang befindlichen und aus Fahrtrichtung Bakum kommenden 59-jährigen PKW-Führer aus Wardenburg. Infolge des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wurde auf ca. 30000,- EUR geschätzt.

Visbek - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Sonntag, den 06.04.2025 (18:00 Uhr) bis Montag, den 07.04.2025 (16:30 Uhr), entwendeten unbekannte Täter das hintere Kennzeichen eines PKW Kia auf dem Parkplatz einer Klinik an der Ahlhorner Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Dinklage - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Dienstag, den 08.04.2025 (22:00 Uhr) bis Mittwoch, den 09.04.2025 (07:00 Uhr), betraten unbekannte Täter widerrechtlich das Grundstück eines Wohnhauses an der Straße Zur Vosshoegde und drangen über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Räumlichkeiten ein. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte Bargeld entwendet werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/977490 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden / Zwei Personen verletzt

Am Donnerstag, den 10.04.2025, stand ein LKW-Anhänger-Gespann (Tiertransporter) gegen 02:20 Uhr vor der Anschrift eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Arkeburger Straße. Der 46-jährige Fahrer aus Garrel wartete auf eine bevorstehende Verladung von Tieren. In diesem Moment befuhr ein 33-jähriger Diepholzer mit einer Sattelzugmaschine die Arkeburger Straße aus Richtung Vechtaer Straße kommend und übersah den stehenden Tiertransporter. Der Diepholzer fuhr frontal auf und verletzte sich dabei schwer. Auch der im Tiertransporter befindliche Garreler wurde durch den Aufprall verletzt. Beide Fahrzeugführer wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 122000,- EUR.

