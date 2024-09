POL-EU: Zusammenstoß zwischen zwei Pkw

Euskirchen (ots) - Am Dienstag (17. September) versuchte ein 53-Jähriger aus Euskirchen gegen 8.25 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Jülicher Ring in Euskirchen einzubrechen. Der Einbrecher wurde jedoch von einer Zeugin beobachtet. Diese hatte den Mann zuvor dabei beobachtet, wie dieser über ihr Grundstück in den Garten des Wohnhauses lief. Dort schlug der Mann die Scheibe von einer Terrassentür mit einem Stein ein. Der 53-Jährige wurde hier jedoch von dem ...

