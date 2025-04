Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 09.04.2025, hielt ein 22-jähriger PKW-Führer aus Cappeln gegen 08:20 Uhr verkehrsbedingt an der Einmündung Kessener Weg/Löninger Straße. In diesem Moment querte ein aus Richtung Innenstadt kommender Pedelec-Fahrer den Überweg und fuhr frontal in den PKW des Cappelners. Als dieser sich nach dem Gesundheitszustand des Pedelec-Fahrers erkundigen wollte sprang dieser auf und setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern. Am PKW entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860115 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, den 09.04.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 09.54 Uhr einen 52-jährigen PKW-Führer aus Cloppenburg im Bereich des Niedrigen Weges. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Cloppenburger unter dem Einfluss von Alkohol stand (1,21 Promille). Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Garrel - Einbruch in Jagdhütte

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Montag, den 24.03.2025 bis Dienstag, den 01.04.2025, auf das eingezäunte Gelände einer Jagdhütte im Rote Erde Weg in Nikolausdorf und verschafften sich Zutritt zu dieser. Hier entwendeten sie diverse Gegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel unter 04474/939420 entgegen.

Garrel - Brand einer Wärmepumpe

Am Mittwoch, den 09.04.2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Garrel gegen 21:25 Uhr zu einem Brand einer Wärmepumpe in die August-Hinrich-Straße gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Wärmepumpe an einem Einfamilienhaus in Brand. Das Feuer griff auf Teile eines Dachüberstandes über. Ein weiteres Ausbreiten auf das Gebäude konnte jedoch durch die 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindert werden. Der Sachschaden konnte derzeit noch nicht beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Molbergen - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Unbekannte Täter versuchten am Dienstag, den 08.04.2025, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 23:30 Uhr, die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Schillerstraße gewaltsam zu öffnen. Ob die Täter im Anschluss in das Haus gelangten ist derzeit unklar. Ein Schaden wurde an der Tür verursacht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen unter 04475/941220 entgegen.

Löningen - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Bereits in der Zeit von Mittwoch, den 12.03.2025 bis Mittwoch, den 19.03.2025, entnahmen unbekannte Täter ein Insektengitter eines Fensters von einer Gaststätte an der Menslager Straße und versuchten gewaltsam in die Räumlichkeiten einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Versuch fehl. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Löningen - Abfallbehälter in Brand gesetzt

Unbekannte Täter verbrachten am Mittwoch, den 09.04.2025, gegen 21:35 Uhr, einen Abfallbehälter auf das Gelände einer Schule am Gelbrink und setzten diesen in Brand. Zeugen konnten bis zu fünf Personen feststellen, die sich danach vom Schulgelände entfernten. Die Freiwillige Feuerwehr Löningen war mit fünf Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell