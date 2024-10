Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Bargeld ergaunert

Südlohn (ots)

Kriminell ausgenutzt hat ein Unbekannter kürzlich die Hilfsbereitschaft einer Frau in Südlohn. Der Tatverdächtige hatte die Frau im Bereich einer Bankfiliale angesprochen: Er habe Probleme, mit seiner EC-Karte Geld am Automaten abzuheben. Er bat die Frau, ihm mit Bargeld auszuhelfen und gab an, ihr die entsprechende Summe zuvor per Handy direkt zu überweisen. Die Geschädigte willigte ein und händigte dem Unbekannten mehrere Geldscheine aus - zuvor hatte dieser den Eindruck erweckt, die entsprechende Summe tatsächlich überwiesen zu haben. Im Nachgang stellte die Frau fest, dass sie in Wirklichkeit kein Geld erhalten hatte.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Form des Trickbetrugs. Wer in dieser Weise um Bargeld gebeten wird, sollte darauf nicht eingehen. (to)

