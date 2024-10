Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In geparkten Wagen eingedrungen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Heerweg;

Tatzeit: zwischen 15.10.2024, 17.00 Uhr, und 16.10.2024, 10.00 Uhr;

In ein geparktes Auto eingebrochen sind Unbekannte jetzt in Gronau. Um in das Innere des Wagens zu gelangen, hatten die Täter sich gewaltsam an einer der Seitenscheiben zu schaffen gemacht. Zu der Tat kam es zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen am Heerweg. Nach ersten Erkenntnissen haben die Unbekannten nichts aus dem Fahrzeug gestohlen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell