Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Schlag durch Unbekannten gestürzt

Borken (ots)

Tatort: Borken, Otto-Hahn-Straße;

Tatzeit: 16.10.2024, 10.00 Uhr;

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Borken eine Radfahrerin geschlagen. Diese stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Abgespielt hat sich das Geschehen am Mittwoch gegen 10.00 Uhr an der Otto-Hahn-Straße: Die Frau querte diese an einer Ampel. Auf der anderen Straßenseite kam es danach fast zur Kollision mit einem Radfahrer, der den dortigen Gehweg befuhr. Nach Angaben der Geschädigten setzten beide ihre Fahrt parallel fort, wobei die Frau den Unbekannten ansprach und aufforderte, nicht auf dem Bürgersteig zu fahren. Daraufhin habe sich der Mann genähert und sie geschlagen. Die Borkenerin stürzte in der Folge.

Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: circa 20 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,90 Meter groß, schlank, dunkle Haare, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit einer hellen Steppjacke, einer schwarzen Hose und einer beigen Strickmütze; der Mann fuhr ein schwarz lackiertes Damenrad. Hinweise erbittet die Polizei in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell