Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Schüsse im Park

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Stadtpark;

Tatzeit: 15.10.2024, 20.45 Uhr;

Mehrere Schüsse im Eper Stadtpark wurden der Polizei in den Abendstunden gemeldet. Aufmerksame Zeugen hatten gegen 20.45 Uhr drei junge Männer an der Skaterbahn beobachtet. Einer der drei schoss mit einer Pistole in die Luft. Die Zeugen teilten den Beamten eine Beschreibung des Trios mit. Auf der Anfahrt trafen die Polizisten auf drei verdächtige Personen, die aus Richtung Stadtpark kommend zum Bahnhof gingen. Die Beschreibung traf in allen Punkten zu. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten in einem angrenzenden Gebüsch zwei Pistolen. Zuvor hatte einer der drei jungen Männer an dieser Stelle zu urinieren vorgetäuscht. Bei den Waffen handelte es sich um eine Gaspistole mit Schreckschussmunition und eine Luftdruckwaffe. Beide Waffen gleichen täuschend echt ihren "scharfen" Vorbildern. Die Pistolen ließen sich einem Verdächtigen zuordnen. Den 19-jährigen Gronauer erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren nach dem Waffengesetz. (pl)

