POL-MTK: Auf Parkplatz angegriffen +++ Wohnungseinbrüche +++ Ein versuchter und ein vollendeter Einbruch in gewerbliche Objekte

Hofheim (ots)

1. Auf Parkplatz angegriffen,

Eppstein, Staufenstraße, Samstag, 4.1.2025, 20:26 Uhr

(cw)Am Samstagabend wurde ein Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Eppstein geschlagen. Gegen 20:30 Uhr habe sich eine unbekannte Person einem 26-Jährigen genähert und ihn mit wirren Worten angesprochen. Als der Mann nicht reagierte, habe ihn der unbekannte Schläger mit der flachen Hand auf den Hinterkopf geschlagen. Bei der Person soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 30 und 40 mit schwarzen kurzen Haaren gehandelt haben. Dieser sei 1,90 Meter groß und schlank gewesen und wurde als "südländisch" beschrieben. Bekleidet gewesen sein soll er mit einer dunklen Jacke mit aufgezogener Kapuze. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

2. Wohnungseinbrüche,

Hofheim, Flörsheim, Montag, 6.1.2025

(cw)Zwischen Samstag und Montag kam es in Hofheim und Flörsheim zu drei Wohnungseinbrüchen.

Am Samstag zwischen 13 Uhr und 17 Uhr brachen mehrere Personen im Anne-Frank-Weg in Flörsheim in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, manipulierten die Einbrecher zunächst die Eingangstür. Im Inneren durchsuchten die Täter alle Räume, flohen aber mutmaßlich ohne Diebesgut. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei drei Frauen, welche mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Diese werden als etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und "südländisch" aussehend beschrieben.

Zwischen Samstag und Montag, 9 Uhr war ein Haus im Kreuzweg in Hofheim Ziel von Einbrechern. Auf unbekannte Art und Weise erlangten sie Zutritt zu dem Haus und entwendeten neben Werkzeugen auch eine Waschmaschine und einen Trockner.

Bereits ab Samstag, den 28.12.2024, 15 Uhr und Sonntag,14:30 Uhr suchten Einbrecher ein Haus in der Straße "Am Hollerbach" in Hofheim-Wildsachsen heim. Nachdem die Täter das Grundstück betreten hatten, machten sie sich an dem Rollladen zu schaffen, drückten diesen hoch und schlugen das dahinterliegende Fenster ein. Im Gebäude suchten die Einbrecher nach Wertgegenständen und wurden auch fündig. Mit Bargeld, technischen Geräten und weiteren Wertgegenständen machten sie sich anschließend aus dem Staub. Wer Hinweise zu den einzelnen Taten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

3. Ein versuchter und ein vollendeter Einbruch in gewerbliche Objekte, Eschborn- Niederhöchstadt, Freitag, 03.01.2025, 21:00 Uhr bis Sonntag, 05.01.2025, 17:00 Uhr

(th)Auf gewerbliche Objekte hatten es Einbrecher am Wochenende in der Hauptstraße und in der Straße "Langer Weg" in Eschborn-Niederhöchstadt abgesehen. Der oder die Täter verschafften sich auf ungeklärte Art und Weise Zutritt zum Objekt in der Hauptstraße, hebelten aus einem Büro einen Schranktresor aus der Verankerung und entwendeten diesen mitsamt den Tageseinnahmen. Der Sachschaden wird auf 1000,- Euro geschätzt. Im zweiten Objekt verschafften sich der oder die Täter durch das Aufhebeln der Außentür Zutritt zum Gebäude und öffneten dort gewaltsam alle Schränke und Schubladen. Nachdem sämtliche Räume erfolglos durchsucht wurden, flüchtete der oder die Täter vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

