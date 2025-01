PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Wettbüro ausgeraubt +++ Sachbeschädigung durch Böller +++ Reifenklau aus Tiefgarage +++ Einbruch in Gaststätte +++ Verkehrsunfallflucht +++

Hofheim (ots)

1. Raub auf Wettbüro, Bad Soden, Zum Quellenpark, Samstag, 04.01.2025

(sb) Zwei maskierte Personen begaben sich am Samstagabend gegen 22:10 Uhr zu einem Wettbüro im Stadtgebiet Bad Soden. Die Täter forderten, unter dem Vorhalt eines Messers und einer Pistole, die Öffnung des Tresors und die Herausgabe der Tageseinnahmen. Die beiden Räuber erbeuteten Bargeld im vierstelligen Bereich bevor sie flüchten konnten. Beim Hinauslaufen sprühten die Täter noch Pfefferspray in Richtung des Mitarbeiters. Dieser erlitt hierdurch Reizungen der Atemwege. Ein Täter konnte als männlich, ca. 170-180 cm groß, schlank, heller Hautfarbe und komplett schwarzer Bekleidung beschrieben werden. Bei dem zweiten Täter soll es sich um einen stämmigen Mann von etwa 180-190cm Größe gehandelt haben. Dieser soll eine graue Kapuzenjacke der Marke Nike getragen haben. Beide Täter sollen Deutsch mit südländischem Akzent gesprochen haben. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei Hinweisen melden Sie sich bitte unter (06196-) 20730.

2. Sachbeschädigung durch Böller, Eschborn, Odenwaldstraße, Samstag, 04.01.2025, 21:40 Uhr

(sb) Am späten Samstagabend kam es in Eschborn zur Entzündung eines Feuerwerkskörpers in einem Briefkasten. Unbekannte hatten sich zuvor zu dem Mehrfamilienhaus begeben und den Böller angezündet. Hiernach öffneten sie die Briefkastenöffnung und warfen den Böller hinein. Dieser detonierte daraufhin. An dem Briefkasten entstand Sachschaden von etwa 100,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter (06196-) 96950 entgegen.

3. Diebstahl aus Tiefgarage, Flörsheim-Wicker, Hunsrückweg, Samstag, 04.01.2025, 12:15-17:05 Uhr

(sb) Einer oder mehrere Täter verschafften sich im Tagesverlauf des Samstags Zugang zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Dort entwendeten die Täter zwei Radsätze vom Stellplatz des Geschädigten. Die acht Räder haben einen geschätzten Wert von über 1000 Euro. Sollte ihnen in dem Zusammenhang etwas aufgefallen sein, melden sie sich bitte bei der Polizeistation Flörsheim unter (06145-) 54760.

4. Einbruch in Gaststätte, Schwalbach, Marktplatz, Freitag, 03.01.2025, 22:30 Uhr - Samstag, 04.01.2025, 06:00 Uhr

(sb) Ohne Diebesgut mussten Unbekannte wieder von Dannen ziehen. Der oder die Täter haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zugang zu einer Gaststätte im Bereich des Marktplatzes in Schwalbach verschafft. Nach dem Einsteigen in den Gastraum durchwühlten die Täter die darin befindlichen Schränke. Diebesgut konnte nicht erbeutet werden. Die Polizeistation Eschborn nimmt Hinweise unter (06196-) 96950 entgegen.

5. Verkehrsunfallflucht, Hofheim, Lorsbacher Straße, Samstag, 04.01.2025, 12:50 - 13:35 Uhr

(sb) Eine böse Überraschung erwartete einen Autofahrer, als er nach einer Dreiviertelstunde Abwesenheit zu seinem geparkten PKW zurückkehrte. In der Zwischenzeit hatte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten touchiert und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Der Sachschaden am beschädigten Audi SQ5 der Farbe blau beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus in Hofheim nimmt Hinweise unter (06192-) 20790 entgegen.

