PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zigarettenautomat gesprengt und bei der Flucht Polizisten gefährdet +++ Terrassentür aufgebrochen +++ Zusammenstoß beim Abbiegen - Fahrer verletzt

Hofheim (ots)

1. Zigarettenautomat gesprengt und bei der Flucht Polizisten gefährdet, Sulzbach, Wiesenstraße/Bahnstraße, Freitag, 03.01.2025, 04:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte in Sulzbach einen Zigarettenautomaten gesprengt und auf ihrer Flucht einen Polizeibeamten gefährdet. Gegen 04:00 Uhr meldeten Zeugen aus der Wiesenstraße einen lauten Knall und drei Männer die in ein schwarzes Fahrzeug gesprungen und weggefahren seien. Umgehend wurden mehrere Polizeistreifen zum Tatort entsandt. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Unbekannten zunächst mit einem Werkzeug und anschließend mit Feuerwerkskörpern versucht hatten, einen dort aufgestellten Zigarettenautomaten zu knacken. Den Beamten gelang es in der Bahnstraße Ecke Am Ilmenbaum das beschriebene Fahrzeug, welches die Lichter während der Fahrt ausgeschaltet hatte, zu sichten. Die Polizisten schalteten das Blaulicht ein und gaben dem entgegenkommenden Fahrzeug Anhaltesignale. Der Pkw, eine schwarze Mercedes C-Klasse mit dem abgelesenen ausländischen Kennzeichen "AR-08-BDM", kam zunächst zum Stehen. Als einer der Polizisten daraufhin ausstieg, fuhr der Mercedes plötzlich los und auf den Beamten zu. Dieser musste sich mit einem Sprung zur Seite vor dem anfahrenden Auto retten. Anschließend flüchtete das Fahrzeug in Richtung der Landesstraße 3266 von wo aus es von der Polizei über die Landesstraße und die Autobahn 66 bis nach Frankfurt-Sossenheim verfolgt wurde. Im Stadtgebiet Sossenheim geriet das Fahrzeug jedoch außer Reichweite und konnte in der Folge nicht mehr angetroffen werden. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt nun in der Sache und nimmt Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und den Personen unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen. Ein Täter konnte als 180 bis 185 cm groß, mit schlanker Statur und südländischem Phänotyp beschrieben werden. Er war dunkelgekleidet und hatte lockige, kurze Haare.

2. Terrassentür aufgebrochen,

Bad Soden, Neuenhain, Goethestraße, Festgestellt: Donnerstag, 02.01.2025, 09:30 Uhr

(fh)In Bad Soden-Neuenhain brachen Unbekannte in den vergangenen Tagen über eine Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung ein. Am Donnerstagmorgen stellte ein Bewohner aus der Goethestraße fest, dass seine Terrassentür aufgebrochen worden war und Gegenstände aus seiner Wohnung fehlten. Hinweise zu den Einbrechern liegen bislang nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 an die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis.

3. Zusammenstoß beim Abbiegen - Fahrer verletzt, Flörsheim am Main, Bundesstraße 519/Landesstraße 3028, Donnerstag, 02.01.2025, 20:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend übersah ein Autofahrer bei Flörsheim ein entgegenkommendes Fahrzeug und stieß mit diesem während eines Abbiegevorgangs zusammen. Ein Beteiligter wurde verletzt. Gegen 20:00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Rüsselsheimer die Landesstraße 3028 von Hochheim in Richtung Flörsheim und beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße 519 ("Opelbrücke") abzubiegen. Hierbei übersah der Fahrer eines 3er BMW einen entgegenkommenden Opel Corsa eines 22-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Es kam zum frontalen Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem der Opel-Fahrer verletzt wurde. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

