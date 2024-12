Polizei Münster

POL-MS: Nach Reifendiebstahl und Flucht - 35-Jähriger in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Polizisten haben am Montagnachmittag (02.12., 13.58 Uhr) einen 35-Jährigen nach einem Diebstahl von Autoreifen festgenommen.

Die aufmerksamen Mitarbeiter eines Auto-Handels an der Weseler Straße bemerkten den Tatverdächtigen, als er mit seinem Pkw auf das Firmengelände fuhr und vier Winterräder aus einem Regal der Werkstatt in seinen Kia lud. Nachdem die Mitarbeiter ihn angesprochen haben, stieg der Dieb eilig in seinen Wagen und fuhr in Richtung Innenstadt davon.

Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung haben zivile Beamte der Autobahnpolizei Münster das flüchtende Fahrzeug auf der Autobahn 43 an der Ausfahrt Dülmen-Nord gesichtet. Anstatt den Anhaltezeichen der Polizisten Folge zu leisten, beschleunigte der Täter das Fluchtfahrzeug und fuhr auf Land- und Kreisstraßen weiter. Nach wenigen Kilometern war der Dieb jedoch verkehrsbedingt gezwungen, sein Fahrzeug anzuhalten. Er versuchte, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen, wurde aber durch die eingesetzten Beamten daran gehindert. Die gestohlenen Winterreifen befanden sich noch in seinem Auto.

Nachfolgende Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen seines Fluchtfahrzeugs gestohlen und sein Führerschein gefälscht war. Bei seiner Festnahme äußerte der 35-Jährige Drogen konsumiert zu haben, sodass ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm.

Die Polizisten nahmen den 35-jährigen Deutschen vorläufig fest. Das Amtsgericht folgte am Dienstag (03.12.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen.

