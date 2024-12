Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Einbruch in Einfamilienhaus

Lienen (ots)

Unbekannte Täter sind an der Wiesenstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Tat ereignete sich am Dienstag (17.12.24) zwischen 12.00 Uhr und 21.50 Uhr. Die Einbrecher brachen gewaltsam die Terrassentür auf und gelangten so ins Haus, das nahe dem Asternweg liegt. Die Täter öffneten diverse Schränke und Schubladen und durchsuchten diese nach Diebesgut. Angaben zu möglicher Beute liegen noch nicht vor. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

