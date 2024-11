FW-LEV: Feuerwehreinsatz Hitdorfer Jachthafen

Feuerwehr Leverkusen

Am 03.11.2024 wurde um 10:57 Uhr die Feuerwehr zu einem havarierten Boot im Hitdorfer Yachthafen gerufen in welches Wasser eingedrungen sei.

Durch die Leitstelle wurden daraufhin umgehend Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie die Einheiten Hitdorf und Rheindorf der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle entsandt. Nach der Erkundung stellte sich heraus, dass bei einem Schleppvorgang Wasser in den Maschinenraum des Bootes eingedrungen war und sich dort mit Kraftstoff oder Öl gemischt hatte.

Da das Boot nur an einem Holzsteg mitten im Hafen lag, musste es in Begleitung der Feuerwehr an den die Kaimauer verlegt werden. Dort wurde das Gemisch durch die Feuerwehr abgepumpt und aufgefangen.

Die Feuerwehr war insgesamt mit 10 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften etwa 2 ½ Stunden im Einsatz.

