POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen falschem Software-Mitarbeiter

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am heutigen Donnerstag (05.05.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Mann und einem 23-jährigen Mann in der Jakoberstraße. Der 23-Jährige leistete Widerstand gegenüber der Polizei. Gegen 02.00 Uhr gerieten der 21-Jährige und der 23-Jährige zunächst in einen verbalen Streit. Infolgedessen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung ...

mehr