Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Geparkter Pkw stark beschädigt

Unfallflucht

Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Kevelaer (ots)

Am Montag (06. Januar 2025) wurde in Kevelaer an der Twistedener Straße ein geparkter Pkw stark beschädigt. Das Fahrzeug, ein weißer Mercedes A 180, war zwischen 07:15 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Kindergarten "Sternschnuppe" und der Integrativen Kindertagesstätte "Wiesenzauber" abgestellt. Vermutlich hat ein anderes Fahrzeug beim Rangieren die linke Seite des Mercedes über beide Türen hinweg beschädigt. Dabei wurde unter anderem das Blech der Türen an den Kanten eingedrückt, vermutlich ist das andere Fahrzeug einmal rückwärts und einmal vorwärts an dem Mercedes vorbeigeschrammt. Es konnten rote Fremdpartikel gesichert werden. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin bzw. auf das Fahrzeug geben können, mit dem der Unfall verursacht worden ist. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell