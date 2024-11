POL-LB: BAB 8/Denkendorf: Beteiligter von Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag (19.11.2024) brachen noch unbekannte Täter in einen Friseursalon in der Tübinger Straße in Herrenberg ein. Vermutlich traten sie eine Notausgangstür auf und durchsuchten das Geschäft anschließend. Aus einer Kasse stahlen die Unbekannten einen zweistelligen Bargeldbetrag. Darüber hinaus haben die Einbrecher vermutlich nichts Stehlenswertes entdeckt. Der hinterlassene ...

