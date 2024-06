HZA-N: 23. Juni 2023- Internationaler Tag des öffentlichen Dienstes Zoll sucht die nächste Generation

Hauptzollamt Nürnberg

23. Juni 2023- Internationaler Tag des öffentlichen Dienstes Zoll sucht die nächste Generation

Am 23. Juni wird der Internationale Tag des öffentlichen Dienstes gefeiert. Dabei nimmt der Zoll innerhalb des öffentlichen Dienstes eine wichtige Stellung ein, da er sowohl eine moderne Wirtschaftsverwaltung als auch Teil der Sicherheitsarchitektur des Landes ist. Mit dem Zuwachs an Aufgaben in den letzten Jahren hat die Arbeit des Zolls an Bedeutung gewonnen - sein Wirken ist heute wichtiger denn je.

Allein im vergangenen Jahr flossen dem Bundeshaushalt über die Zollverwaltung Einnahmen von rund 158 Milliarden Euro zu - über 2,8 Milliarden davon aus dem Hauptzollamt Nürnberg. Der Zoll ist mit seinen 48.000 Zöllnerinnen und Zöllnern tagtäglich im Einsatz, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu fördern, zur Sicherung unserer Sozialsysteme beizutragen und Verbraucherinnen und Verbraucher unter anderem vor mangelhaften Waren aus dem Ausland zu schützen. "Der Zoll ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für den Standort Deutschland und ermöglicht durch seinen hohen Digitalisierungsgrad und seine digitale Risikoanalyse eine möglichst reibungslose Warenabfertigung für Firmen wie Privatpersonen", sagt Sabine Heise, Leiterin des Hauptzollamts Nürnberg.

"620 Menschen beim Hauptzollamt Nürnberg geben dem Zoll ein Gesicht und engagieren sich unter anderem an den Zollämtern tagtäglich für einen reibungslosen Warenverkehr über die Grenze, aber auch für den Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher", so Sabine Heise.

Um für seine vielfältigen Aufgaben auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein, sucht der Zoll die "Nächste Generation". Flexible und motivierte Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d), die einen modernen Arbeitgeber mit Zukunftsperspektive suchen, können sich bis zum 15. Oktober 2024 für ein duales Bachelor - Studium im gehobenen Dienst oder für eine zweijährige Ausbildung im mittleren Zolldienst beim Hauptzollamt Nürnberg bewerben.

Weitere Hinweise zu Beruf und Karriere in der Zollverwaltung unter www.zoll-karriere.de, www.zoll.de oder auf den Social Media Kanälen des Zolls auf Facebook, Instagram, LinkedIn und X oder mit vielen informativen Videos auf dem YouTube-Kanal "Zoll Karriere".

