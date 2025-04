Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Einbruch in Praxis In der Zeit von Mittwoch, den 09.04.2025 (21:45 Uhr) bis Donnerstag, den 10.04.2025 (05:30 Uhr) brachen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Praxis am Vehnweg ein. Hierzu öffneten sie gewaltsam ein Fenster. Eine angrenzende Einliegerwohnung wurde ebenfalls aufgesucht. Ob Diebesgut erlangt werden ...

