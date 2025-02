Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 22.02.2025

Delmenhorst (ots)

Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall zwischen drei PKW mit hohem Sachschaden auf der BAB 28 (Gem. Hude) +++ Verursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Am Freitag, 21.Februar 2025, gegen 11:40 Uhr, kam es auf der Autobahn 28, in Fahrtrichtung Oldenburg, zwischen der Anschlussstelle Hatten und dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost zu einem Verkehrsunfall. Der 49-jährige Fahrer eines schwarzen BMW SUV aus Bremen befuhr den Überholfahrstreifen, als ein bislang unbekannter PKW plötzlich und unvermittelt auf den linken Fahrstreifen wechselte. Der Bremer musste so stark abbremsen, dass der dahinter befindliche 35-jährige Fahrer eines silberfarbenen Mercedes Kombi mit Dessauer Kennzeichen daraufhin auffuhr. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Der verursachende PKW setzte seine Fahrt ohne Halt fort. Die Autobahnpolizei Ahlhorn bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalls telefonisch unter: 04435-93160 melden.

Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall zwischen drei PKW mit hohem Sachschaden auf der BAB 28 (Stadt Delmenhorst) +++ Eine Person leichtverletzt +++ Unfallbeteiligter entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Am Freitag, 21.Februar 2025, gegen 16:40 Uhr, kam es auf der Autobahn 28, in Fahrtrichtung Bremen, in der Anschlussstelle Adelheide zu einem Verkehrsunfall. Drei Beteiligte PKW befuhren hintereinander den unteren Auffahrtbereich der Anschlussstelle als das erste Fahrzeug plötzlich noch wendete und über die Abfahrtspur zurückzufahren. Das Fahrmanöver löste den Notbremsassistenten des folgenden weißen Mercedes eines 63-jährigen Bremers aus. Die dahinterfahrende 28-jährige Delmenhorsterin fuhr mit ihrem grauen VW auf diesen auf. Hierbei wurde die 48-järige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der wendende PKW setzte seine Fahrt ohne Halt fort. Die Autobahnpolizei Ahlhorn bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalls telefonisch unter: 04435-93160 melden.

Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall zwischen PKW und Wohnmobil mit hohem Sachschaden auf der BAB 29 (Gem. Großenkneten) +++ Eine leichtverletzte Person

Am Freitag, 21.Februar 2025, gegen 18:40 Uhr, kam es auf der Autobahn 29, in Fahrtrichtung Oldenburg, zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Wardenburg zu einem Verkehrsunfall. Der 57-jährige Fahrer eines Wohnmobils überholte einen LKW, war im Begriff den Überholvorgang zu beenden und begann vom linken auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Noch bevor er sich vollständig auf dem rechten Fahrstreifen befunden hatte, beabsichtigte der von hinten mit deutlich höherer Geschwindigkeit folgende BMW eines 31-jährigen Fahrers aus dem Kreis Minden das Wohnmobil zu überholen und kollidierte versetzt mit dem Heck des Wohnmobils. Der 31-jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Gegen den Verursacher wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrer ohne Fahrerlaubnis, Zulassung und Versicherung auf der B75 unterwegs (Stadt Delmenhorst)

Am Samstag, 22.Februar 2025, gegen 00:20 Uhr, führten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn allgemeine Verkehrskontrollen auf der B75 in Richtung Delmenhorst durch. In diesem Rahmen wurde ein schwarzer 5er BMW aus Hamburg angehalten. Die Überprüfung ergab, das der 19-jährige Fahrer seinen PKW kürzlich erworben aber noch nicht zugelassen hatte. Die verwendeten Kennzeichen waren nicht amtlich ausgegeben worden und verfügten über gefälschte Zulassungsplaketten. Ferner verfügte der Fahrer für seinen PKW über keine gültige Haftpflichtversicherung noch war er im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Kennzeichen wurden beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

