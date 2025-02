Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 22.02.2025

Delmenhorst (ots)

Landkreis Wesermarsch: Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Nordenham

In der Nacht zu Freitag, 21. Februar 2025, wurde durch bislang unbekannte Täter ein Zigarettenautomat in der Pestalozzistraße in Nordenham angegangen und beschädigt. Diebesgut aus dem Inneren des Automaten konnte nicht erlangt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 250 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Nordenham, 04731 / 26940, zu melden.

Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln kontrolliert

Am Freitag, 21. Februar 2025, gegen 19:10 Uhr, kontrollierten Beamten der Polizei Nordenham einen Pkw in der Bahnhofstraße in Nordenham. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 19-jährige Fahrzeugführer des VW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

