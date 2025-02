Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 22.02.2025

Delmenhorst (ots)

Dötlingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitag, den 21.02.2025, in der Zeit von 20:00 Uhr bis 23:25 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Stüher Straße in Dötlingen gekommen. Während die Bewohner abwesend waren verschafften sich unbekannte Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zum Wohnhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Genaue Angaben zum Diebesgut sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen unter 04431-941115 entgegen.

Hude: Pkw-Aufbruch

Am Freitag, den 21.02.2025, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr, ist es zu einem Aufbruch eines Pkw Renault Modus in schwarz auf einem Parkplatz in der Straße Hasenlager in Hude gekommen. Die Dreiecksscheibe der Beifahrertür wurde zerstört, um so den Pkw zu öffnen. Im Anschluss wurde eine Tasche aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Hude unter 04408-809030 entgegen.

Harpstedt: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, den 21.02.2025, um 23:30 Uhr, ist es in Beckeln/OT Holzhausen auf der Bassumer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 65jähriger Bremer befuhr mit einem Motorrad die Landesstraße von Harpstedt in Richtung Bassum, als er kurz vor der Kreisgrenze in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt ist. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten war der Verursacher jedoch nicht mehr vor Ort. Es stellte sich vor Ort heraus, dass das Motorrad nicht zugelassen war und andere Kennzeichen angebracht waren. Der Fahrzeugführer hatte sich bei dem Unfall an der Hand leicht verletzt und konnte in Bassum im Krankenhaus angetroffen werden. Dabei wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand und er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ganderkesee: Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, den 22.02.2025, um 03:20 Uhr, stellt die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Pestalozzistraße in Ganderkesee fest, dass der 54jährige Fahrer eines Hyundai aus Ganderkesee unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille, so dass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell