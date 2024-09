Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte greifen 46-Jährigen mit Faustschlägen an

Bochum (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach zwei Tatverdächtigen, welche am 8. März 2024 in einem Regionalexpress in Bochum gemeinschaftlich einen Reisenden mit Faustschlägen attackierten.

Am Abend befand sich ein 46-Jähriger am Bahnsteig im Dortmunder Hauptbahnhof und wartete dort auf den RE6, um nach Essen zu fahren. Am Gleis fragten zwei Unbekannte den Deutschen nach einer Zigarette. Dies lehnte der Mann ab und es kam zu einer verbalen Streitigkeit, welche sich nach dem Betreten des Regionalexpresses fortsetzte. Kurz nach Halt im Hauptbahnhof Bochum, gegen 18:20 Uhr, zogen sich die jungen Männer Handschuhe an und schlugen gemeinschaftlich mit ihren Fäusten dem Reisenden ins Gesicht und gegen seinen Kopf. Anschließend flüchteten die Fremden, bei Halt in Bochum-Wattenscheid, in unbekannte Richtung. Bei dem Angriff gingen die Kopfhörer des Geschädigten zu Bruch. Der 46-Jährige suchte im Nachgang eine Arztpraxis auf.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Bochum die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug einer der jungen Männer schwarze Turnschuhe, eine schwarze Jogginghose, eine weiße Sweatjacke mit schwarzen Streifen und ein graues Basecap. Zudem hat der junge Mann eine Tätowierung (betende Hände) an der linken Halsseite. Der andere Mann war mit einem schwarzen Pullover und einer beige-schwarzen Steppweste bekleidet.

Die Tat ereignete sich am 8. März 2024, gegen 18:20 Uhr im RE 6 zwischen Bochum und Bochum-Wattenscheid. Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: >https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa-60-2024.html<

