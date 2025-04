Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 11.-12.04.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Kennzeichendiebstahl

Zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter das Kennzeichen CLP-JL 700 von einem Anhänger, welcher in der Von Herder Straße in Garrel auf einem Parkplatz angestellt war.

Cloppenburg - Trickdiebstahl

Am Freitag gegen 16:00 Uhr verwickelt ein bislang unbekannter Täter eine 84-jährige Cloppenburgerin beim Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft an der Inselstraße in Cloppenburg in ein Gespräch und entwendet 400 Euro aus der Geldbörse der Geschädigten. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Cloppenburg - Tageswohnungseinbruch

Am Freitag zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter in den Flur eines Mehrparteienhauses an der Taubenstraße in Cloppenburg. Dort hebelte er eine Wohnungstür auf und gelangte so in die Wohnung. Auch hier sucht die Polizei Cloppenburg Zeugen, welche verdächtige Personen zur Tatzeit beobachtet haben.

Lastrup - Urkundenfälschung

Am Freitag stoppte eine Streife der Löninger Polizei einen Audi A6. Das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen gehörte zu einem anderen PKW. Den 39-jährigen Fahrer des PKW aus Lastrup erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung.

Garrel - Brand einer Hecke

Am Freitag gegen 18:20 Uhr geriet aus ungeklärter Ursache eine Hecke auf dem Friedhof in Garrel in Brand. Die Feuerwehr Garrel, welche mit 20 Kameraden und drei Fahrzeugen anrückte, konnte den Brand zügig löschen und ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern.

Garrel - Sachbeschädigung

Zu einer mutwilligen Sachbeschädigung kam es am Donnerstag in der Zeit von 15:45 Uhr bis 17:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter beschädigten dabei ein am Zugang zu den Sportplätzen verschlossenes abgestelltes Fahrrad. Der Schaden am Fahrrad wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Die Polizei Garrel bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 04474/939420 zu melden.

Cloppenburg - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Am Freitag gegen 22:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Cloppenburg einen 27-Jährigen aus Emstek im Eichkamp in Emstek, nachdem dieser mehrfach bei fremden Häusern geklingelt hatte. Bei dem Mann wurden diverse Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Garrel - 2x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Freitag gegen 14:00 Uhr befuhr ein 45-Jähriger aus Garrel mit seinem nicht versicherten E-Scooter den Geh- und Radweg an der Hauptstraße in Garrel. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Bereits wenige Minuten später kontrollierten die Beamten einen 26-Jährigen aus Bösel, welcher die Nikolausdorfer Straße in Garrel befuhr. Dieser war mit einem nicht versicherten S-Pedelec unterwegs. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag zwischen 18:10 Uhr und 18:50 Uhr wurde ein auf dem Bürgermeister-Heukamp-Parkplatz abgestellter PKW VW Golf einer Böselerin beschädigt. Der Verursacher des Schadens entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zur Höhe des Schadens können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag gegen 01:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Garrel auf der Hauptstraße in Höhe des Hotels zur Post. Ein vermutlich alkoholisierter Fahrradfahrer stieß gegen einen geparkten Daimler E200 und entfernte sich im Anschluss, ohne Angabe seiner Personalien vom Unfallort.

