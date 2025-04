Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 11.04.2025, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 23:50 Uhr ein Pkw auf der Vördener Straße in Damme auf. Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer aus Damme Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 11.04.2025, gegen 22:10 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger aus Dinklage mit einem PKW die Große Straße in 49377 Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde durch die Polizeibeamten festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ihn erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Rechterfeld - Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf-

Am Fr., 11.04.2025, gg. 13.00 h befuhr ein bislang unbekannter Lkw die Straße Am Bahnhof in Rechterfeld. Vermutlich hatte er sich verfahren und wollte wenden. Im Rahmen dieser Situation wurde eine Straßenlaterne umgefahren. Die Zugmaschine soll schwarz gewesen sein und das Kennzeichenfragment GT, also Gütersloh, gehabt haben. Weiterhin wurde ein schwarzer Container mitgeführt. Wer Angaben zum Verursacher machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430 in Verbindung zu setzen.

